Basket - NBA : Le message fort de Joakim Noah sur sa descente aux enfers

Publié le 12 juillet 2020 à 18h35 par A.D.

En septembre dernier, Joakim Noah a été victime d'une terrible blessure au tendon d'Achille. De retour, le pivot des Clippers a fait part de son immense soulagement.

Joakim Noah voit le bout du tunnel. Gravement blessé au tendon d'Achille en septembre, le Français a dû renoncer à la compétition pendant de longs mois. Alors qu'il a vécu une véritable descente aux enfers, Joakim Noah a été intégré au roster des Clippers. Dans des propos rapportés par Bleacher Report , Noah a fait part de son immense plaisir de reprendre du service.

«Ce n’est pas comme ça que je voulais finir ma carrière»