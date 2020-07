Basket

Basket - NBA : Giannis, LeBron... Ce joueur qui prend position pour le titre de MVP !

Publié le 27 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

A l’approche de la reprise, le débat autour du prochain MVP est sur toutes les lèvres. Plutôt Giannis Antetokounmpo ou LeBron James ' Aaron Gordon a fait son choix.

La NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain après la longue pause intervenue suite au diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus. Ainsi, 22 franchises se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney pour se disputer le titre de champion. Si de nombreux admirateurs de la NBA se sont laissés tenter par le jeu des pronostics pour prédire le vainqueur de ces playoffs inédits, le débat autour du MVP est aussi sur toutes les lèvres. Qui de Giannis Antetokounmpo ou LeBron James remportera ce titre ' Aaron Gordon, joueur du Magic d'Orlando, a donné sa préférence

Gordon vote LeBron James !