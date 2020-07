Basket

Basket - NBA : LeBron, Antetokounmpo… Ce témoignage lourd de sens sur le MVP !

Publié le 23 juillet 2020 à 10h35 par Th.B.

Alors que LeBron James a laissé entendre que le titre de MVP de la saison régulière devrait lui revenir, le journaliste ESPN Zach Lowe n’est pas vraiment d’accord avec le King.

Cette saison, étant épaulé par Anthony Davis entre autres, LeBron James a affiché une forme étincelante alors qu’il a soufflé sa 35ème bougie en décembre dernier. Récemment, alors que la NBA va reprendre ses droits après l’arrêt forcé en mars dernier à cause du Covid-19, LeBron James n’a pas caché son ambition de remporter le titre de MVP de la saison régulière. Mais pour Zach Lowe, journaliste d ’ESPN , King James n’est pas le favori à cette récompense.

« Je déteste faire ça car on en arrive à dénigrer LeBron, qui pourrait bien être le plus grand joueur de l’histoire, mais… »