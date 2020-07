Basket

Basket - NBA : Alex Caruso se livre sur sa relation avec LeBron James

Publié le 16 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Alex Caruso et LeBron James forment l’un des duos les plus étonnants en NBA. Les deux joueurs s’entendent effectivement très bien sous les couleurs des Lakers. Le numéro 4 donne les clés de cette bonne entente.

Premier de la Conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles ont réalisé une excellente saison et se déplacent dans la « bulle » du Parc World Disney en favoris pour le titre final. Et pour aller au bout de cette édition totalement inédite, les hommes de Frank Vogel pourront compter sur le duo Alex Caruso-LeBron James. Les deux joueurs s’entendent parfaitement sur le terrain et le numéro 4 des Lakers a dévoilé les secrets de cette réussite...

« Je pense que nos jeux se complimentent plutôt bien l’un l’autre. »