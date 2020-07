Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert pousse un gros coup de gueule sur la «bulle» !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h35 par A.M.

Réuni dans une « bulle » à Orlando afin de finir la saison, les joueurs de NBA doivent respecter des mesures très strictes de sécurité. Une hotline a même été mise en place afin de dénoncer tout manquement, ce qui ne plait pas à Rudy Gobert.

La saison de NBA va donc se terminer dans une « bulle ». Les équipes sont effectivement réunies à Orlando où tous les matches se dérouleront et vivent dans un cocon duquel les joueurs ne peuvent sortir et où ils doivent respecter des consignes très strictes de sécurité afin d'éviter de répandre le virus du Covid-19. Le port du masques et le respect des gestes barrières sont indispensables, la sécurité étant le mot d'ordre de la NBA. Et afin d'être sûr qu'il n'y aura aucun manquement à cette règle, une hotline a été mise en place afin que tout le monde puisse dénoncer des violations du règlement. Certains joueurs n'hésiteraient pas d'ailleurs à se servir de cet hotline que Rudy Gobert ne juge pourtant pas nécessaire.

«Je trouve que c’est insignifiant»