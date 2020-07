Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo MVP ? Les Bucks n'ont aucun doute !

Publié le 18 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo a encore impressionné. À tel point de voir son entraîneur Mike Budenholzer lui attribuer le titre de MVP.

Giannis Antetokounmpo va-t-il remporter une seconde année consécutive le titre de MVP ? C’est la tendance qui semble se dégager aux États-Unis. Auteur d’une exceptionnelle saison avec les Bucks leader de la conférence avant la crise du Covid-19, le Grec a encore impressionné sur le parquet mais aussi à travers les stats. De nombreux observateurs s’accorderaient à dire que le titre de MVP revient ainsi à Giannis Antetokounmpo pour l’ensemble de la saison. D’autant plus que les matchs qui vont se dérouler “dans la bulle” d’Orlando n’impacteront pas les trophées de la saison comme l’a annoncé la NBA. Une vision que partage également son entraîneur Mike Budenholzer qui a loué les performances de son joueur…

« C'est un coéquipier incroyable »