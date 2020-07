Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie sur l'importance de LeBron James aux Lakers

Publié le 27 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, LeBron James porte les Lakers sur ses épaules. Avec le King, la franchise de Los Angeles est d'ailleurs l'une des prétendantes au titre final. Mais sans lui, cela serait bien différent selon Colin Cowherd.

C’est officiel depuis plusieurs semaines maintenant, la NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc World Disney. Qui des 22 franchises présentes à Orlando réussira à remporter cette édition inédite ? Les Lakers de Los Angeles partent comme une des équipes favorites au titre final, mais certains ne manquent pas rappeler que sans LeBron James, qui affiche toujours une forme exceptionnelle, les Lakers seraient une « émission de télé-réalité » ...

« Si vous enlevez LeBron James de ce line-up, c’est une émission de télé-réalité ! »