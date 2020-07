Basket

Basket - NBA : Ces révélations hallucinantes sur le comportement de LeBron James !

Publié le 30 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 30 juillet 2020 à 14h40

Très exigeant, très compétitif, LeBron James fait parfois vivre des moments très difficiles à ses coéquipiers. Une source proche du joueur a effectivement fait des révélations très étonnantes...

A l’approche de la reprise de la NBA, de nombreux admirateurs de la ligue américaine se sont laissés tenter par le jeu des pronostics. Les Lakers partent favoris et pourront compter sur LeBron James pour les porter jusqu'au bout de ces Playoffs inédits. A 35 ans, le King a réalisé une saison extraordinaire et reste toujours très exigeant même avec son âge avancé. D’ailleurs, cette compétitivité serait un sérieux problème dans le vestiaire. Exemplaire sur le terrain, LeBron James serait un tout homme après avoir quitté le parquet. C’est en effet ce qu’a révélé le journaliste Henry Abbott, s’appuyant sur une source proche du joueur.

« La compétitivité de LeBron peut être oppressante, écrasante et anti-sociale. »