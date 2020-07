Basket

Basket - NBA : LeBron James remercie son ancien entraîneur de Cleveland !

Publié le 29 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison, LeBron James a surtout excellé dans le secteur défensif. Le King a affiché un niveau exemplaire sans le ballon et a tenu à remercier un de ses anciens entraîneurs pour lui avoir amener le goût de la défense.

A l’approche du retour de la NBA, le nom de LeBron James est sur toutes les lèvres. De nombreux admirateurs de la ligue américaine font du King le favori pour remporter le titre MVP. Et pour cause, la star des Lakers de Los Angeles a réalisé une saison extraordinaire marquée par une rigueur défensive exemplaire. LeBron James est d’ailleurs revenu sur son goût pour la défense et a tenu à remercier son ancien coach aux Cavs de Cleveland.

« Donnez-lui beaucoup de crédit pour avoir mis cette pression sur moi. »