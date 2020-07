Basket

Basket - NBA : Le constat inattendu de LeBron James sur sa carrière !

Publié le 22 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur sa carrière, LeBron James a répondu fermement à un journaliste qui a annoncé que le King avait joué dans des « superteams »...

Si LeBron James possède aujourd’hui l’un des plus grand palmarès des joueurs de basket et tout particulièrement des joueurs de l’histoire de la NBA, c’est en partie grâce à ses coéquipiers. Par exemple, champion de la NBA en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami, le King a porté les mêmes couleurs que Dwyane Wade ou encore Chris Bosh. Une franchise alors composée d’un cinq majeur étincelant. Toutefois, quand un journaliste a fait savoir au joueur des Lakers qu’il avait joué dans des « superteams », sa réponse a été assez étonnante...

« Je n’ai jamais joué pour une superteam. »