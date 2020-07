Basket

Basket - NBA : Cet énorme défi à révéler pour les Lakers de LeBron James à la reprise !

Publié le 22 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Rajon Rondo ratera complètement la fin de la saison à cause d’une fracture du pouce, cet ancien coéquipier de LeBron James a expliqué que les Lakers pouvaient éventuellement avoir un sérieux problème pour les Playoffs.

« Je ne dirais pas qu’on craint une franchise, mais si on devait choisir notre premier tour, je crois qu’on aimerait éviter Portland. Ils ont de l’expérience. Ils ont Damian Lillard, ils ont CJ McCollum. Ils ont beaucoup de menaces et beaucoup d’expérience. Les autres sont plus jeunes. Memphis est très jeune. Les fans et les médias veulent voir les Pelicans contre nous évidemment, un match up entre LeBron et Zion. Mais pour nous, Portland est une plus grosse menace avec leur expérience. » a récemment lancé Danny Green, joueur des Lakers de Los Angeles. Un ancien coéquipier de LeBron James a aussi expliqué que Portland pourrait éventuellement faire beaucoup de mal à la franchise du King , d’autant plus que les Lakers disputeront cette fin de saison sans Rajon Rondo.

« Les Lakers n’ont aucune solution contre Lillard et McCollum »