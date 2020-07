Basket

Basket - NBA : LeBron James, GOAT... Ce vibrant hommage rendu à Michael Jordan !

Publié le 23 juillet 2020 à 16h35 par A.D.

Depuis la sortie du premier épisode de The Last Dance, le débat sur le GOAT fait rage. Sam Smith, auteur de The Jordan Rules, a estimé que LeBron James ne jouait pas dans la même cour que Michael Jordan.

Michael Jordan ou LeBron James ? LeBron James ou Michael Jordan ? Telle est la question. Depuis la sortie du tout premier épisode de The Last Dance , les amateurs de NBA se disputent pour désigner le GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. Lors d'un entretien accordé au New Yorker , Sam Smith a pris position sur le sujet. Détracteur de Michael Jordan, l'auteur de The Jordan Rules a tout de même voté en faveur de la légende vivante des Chicago Bulls.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un dire dans une publicité 'soyez comme LeBron'»