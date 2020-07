Basket

Basket - NBA : Mitchell, reprise… Les vérités de Rudy Gobert après le retour de la NBA !

Publié le 31 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction

Rudy Gobert s'est montré décisif face aux New-Orleans Pelicans cette nuit. Le pivot français a offert la victoire au Utah Jazz grâce à deux lancers francs en fin de match. A l'issue de la rencontre, le pivot français est revenu sur ce retour à la compétition après près de trois mois d'arrêt.

Bon nombre de choses se sont passées depuis le 10 mars dernier, date de ce qui était le dernier match du Utah Jazz en NBA. Deux jours après cette rencontre, Rudy Gobert annonçait avoir été contrôlé positif au coronavirus entraînant ainsi l'arrêt de la compétition. Quelques jours plus tard, son partenaire Donovan Mitchell indiquait également avoir été contaminé. Après des semaines d’incertitude quant à la suite de la saison, le NBA a repris ses droits cette nuit. Le Utah Jazz défiait les Pelicans de la Nouvelle-Orléans à Disney World à Orlando. Et comme un symbole, c’est Rudy Gobert qui a apporté la victoire à son équipe grâce à deux lancers francs en fin de match (106-104).

« Je suis reconnaissant de pouvoir faire ce que j’aime »