Basket - NBA : Curry et Thompson mauvais dunkers ? L’arrière des Warriors répond !

Publié le 30 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Monstrueux dans les tirs à 3 points, Klay Thompson et Stephen Curry sont aujourd’hui critiqués pour être de mauvais dunkers. Un des deux joueurs des Warriors de Golden State a parfaitement répondu à cette critique !

Les Warriors de Golden State ne disputeront pas les Playoffs. La franchise de Stephen Curry a effectivement terminé dernière de sa conférence. Blessés, Baby Face et Klay Thompson ont énormément manqué à l’équipe de Steve Kerr. Les deux monstres seront de retour en septembre prochain sur les parquets. De nombreux admirateurs de la NBA ont profité de cet arrêt pour faire un bilan de leur carrière. Tout le monde est unanime, le point faible des deux joueurs est le dunk. Face à cette critique, le numéro 11 des Warriors est monté au créneau !

« Nous sommes excellents dans le tir extérieur ! »