Basket

Basket - NBA : Ce fort constat sur Giannis Antetokounmpo dans la course au titre !

Publié le 29 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

A quelques jours du grand retour de la NBA depuis le mois de mars, de nombreux admirateurs de la ligue américaine se laissent tenter par le jeu des pronostics. Cette ancienne légende des Bulls a d’ailleurs expliqué que Giannis Antetokounmpo ne réalisera pas son rêve cette saison.

C’est officiel depuis maintenant plusieurs semaines, la NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain. Ainsi, 22 franchises, soit 8 de plus que la configuration habituelle, se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney. Les Bucks de Milwaukee et les Lakers de Los Angeles, bien menés par leur joueur star respectif, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, sont favoris pour le titre final. Cette ancienne légende des Bulls de Chicago a expliqué que le Freak n’avait aucune chance de remporter sa première bague cette saison.

« Il n’est pas encore prêt à porter une équipe jusqu’au titre. »