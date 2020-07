Basket

Basket - NBA : Scottie Pippen s'enflamme pour LeBron James !

Publié le 27 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

La légende des Bulls Scottie Pippen pense que LeBron James devrait dominer les playoffs et offrir le titre aux Lakers de Los Angeles.

À 35 ans, LeBron James affiche toujours des statistiques impressionnantes. Cette année, le King a montré qu’il dominait toujours la NBA, avec en moyenne 25.7 points, 10.6 passes et 7.9 rebonds. C’est même lui qui devrait être élu MVP selon le joueur du Magic d’Orlando Aaron Gordon. Et récemment, une légende des Bulls a vanté les nombreuses qualités du numéro 23 des Lakers de Los Angeles…

« Il est le joueur le plus dominant de la planète à l’heure actuelle »