Basket - NBA : Le nouveau coup de gueule de LeBron James contre le racisme

Publié le 24 juillet 2020 à 9h35 par A.D.

Alors que Breonna Taylor a été tuée dans son appartement par la police en mars, LeBron James a tenu à faire passer un message fort pour que justice soit faite.

LeBron James n'a pas hésité à prendre position pour George Floyd. Toutefois, ce cas est loin d'être isolé. En mars, Breonna Taylor a également été tué par des policiers, mais cette fois, le drame s'est produit dans l'appartement de la victime, et non sur la voie publique. Après le match de préparation entre les LA Lakers et les Dallas Mavericks, LeBron James s'est insurgé face à ce nouveau cas de violences policières envers une personne noire.

«Je veux continuer à faire la lumière sur la justice qui doit être rendue à Breonna Taylor»