Basket - NBA : LeBron James affiche sa détermination pour la reprise !

Publié le 23 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Ce jeudi, les Lakers vont reprendre le chemin des courts avec un affrontement face aux Mavericks de Luka Doncic. Et LeBron James semble plus que jamais prêt à reprendre la compétition.

Avant la grande reprise de la saison de NBA, les franchises se préparent et font quelques matchs de préparation. Pour les Lakers, cela commence d'ailleurs ce jeudi. Après plusieurs mois sans compétition, les coéquipiers de LeBron James affronteront ainsi les Mavericks de Luka Doncic pour leur grand retour sur les parquets. Un rendez-vous très attendu, et notamment par LeBron James, qui affiche ses ambitions pour la suite de la saison…

« Mentalité du titre à chaque instant ! »