Basket

Basket - NBA : Scottie Pippen décrit sa relation spéciale avec Michael Jordan

Publié le 29 juillet 2020 à 16h35 par A.D.

Grâce à The Last Dance, les amateurs de NBA ont pu revivre de l'intérieur les meilleures années des Chicago Bulls avec Michael Jordan. Comme l'a confié Scottie Pippen, sa relation avec Air Jordan n'a pas changé depuis la sortie de la série-documentaire.

Scottie Pippen et Michael Jordan nouent une relation particulière. Un lien qui n'a pas été entaché par The Last Dance . Grâce à la série documentaire, les amateurs de NBA ont pu revivre la plus belle ère des Bulls. Sous la houlette de Michael Jordan et de son bras droit Scottie Pippen, la franchise de Chicago a tout écrasé sur son passage dans les années 1990. Toutefois, on a pu voir dans The Last Dance que l'entente entre les joueurs n'a pas toujours été au beau fixe. Lors d'un entretien accordé au Windy City Podcast , Scottie Pippen s'est livré sur sa relation avec Micheal Jordan.

«Nous serons amis pour toujours»