Basket

Basket - NBA : Coronavirus, tensions... Mitchell se prononce sur sa relation avec Gobert !

Publié le 28 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Habituellement très proches, Donovan Mitchell et Rudy Gobert étaient en froid il y a plusieurs semaines. Cette petite querelle due au coronavirus est désormais de l’histoire ancienne comme l'explique l’arrière du Jazz.

La NBA fera son grand retour après avoir fermée ses portes à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus après une mauvaise blague. Le joueur du Jazz avait effectivement touché les micros des journalistes. Le Français a ensuite vu Donovan Mitchell être contaminé au Covid-19 et ce dernier a tenu Gobert comme responsable. A l’approche de la reprise, les deux joueurs s’entendent beaucoup mieux et pour cause, l’arrière d’Utah avait enterré la hache de guerre. « Il s’agit de nous souder collectivement car évidemment, Rudy Gobert et moi avons eu le Covid-19, il s’est passé ce qu’il s’est passé… Mais maintenant, on est prêt à rejouer, et on ne fait qu’un car on ne veut pas être écarté de notre objectif. » avait expliqué Mitchell. Ce dernier a de nouveau évoqué sa relation avec Rudy Gobert.

« On fait tous les deux un bon travail de notre côté pour rendre les choses plus faciles pour l’un l’autre. »