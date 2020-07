Basket

Basket - NBA : Cette pépite de 18 ans qui est comparée à... Michael Jordan !

Publié le 25 juillet 2020 à 11h35 par A.D.

Annoncé dans le top 5 de la prochaine draft, LaMelo Ball a été comparé à Michael Jordan par son père, LaVar.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Illawarra Hawks, LaMelo Ball pourrait affoler la prochaine draft. Annoncé dans le top 5 de la prochaine draft, LaMelo Ball aurait déjà tout d'un grand. C'est en tous les cas ce qu'a estimé son père, LaVar Ball. Lors d'un entretien accordé à USA Today Sports , LaVar Ball a osé la comparaison entre son fils LaMelo et Michael Jordan.

«Michael Jordan n’est pas sorti du banc»