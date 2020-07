Basket

Basket - NBA : Reprise, «bulle»... LeBron James affiche un énorme regret !

Publié le 29 juillet 2020 à 14h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA va reprendre dans une «bulle» sans spectateurs. LeBron James regrette déjà de ne pas être entouré par sa famille pour la dernière ligne droite de la saison.

Alors que le coronavirus a fait de gros dégâts, la NBA a été suspendue de longues semaines. Ce jeudi, la saison va reprendre ses droits, mais dans une «bulle» sans public. Les franchises se sont donc réunis à Orlando pour finir la saison. Toutefois, ils ne sont pas accompagnés de leur famille. Lors d'un entretien accordé à Pool , LeBron James a confié qu'il allait mettre fin à son rituel avec son téléphone pour pouvoir rester en contact avec ses proches.

«Il y a ce facteur où ma famille me manque»