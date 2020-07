Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert évoque l’avenir après le Coronavirus !

Publié le 30 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Accusé d’avoir ramené le Covid-19 en NBA et d’avoir provoqué l’arrêt de la saison, Rudy Gobert évoque l’avenir après la pandémie et la reprise des championnats. Et ce dernier semble optimiste pour la suite, et ce malgré le tumulte médiatique dans lequel il a pu se retrouver depuis le mois de mars…

La vie de Rudy Gobert n’a pas dû être de tout repos depuis le mois de Mars. Élément déclencheur de la pause de la saison de NBA après avoir été testé positif au Covid-19, le français s’est tranquillement remis de sa maladie, et doit retrouver les parquets ce jeudi soir. Invité à évoquer toute cette période durant laquelle il s’est retrouvé au centre de nombreux débats, le pivot du Jazz de l’Utah revient sur la suite de la saison, la reprise et l’avenir…

« Si on a été capables de survivre à ça, alors il n’y a pas de quoi s’inquiéter »