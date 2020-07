Basket

Basket - NBA : LeBron James justifie son geste durant l’hymne national !

Publié le 31 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Les joueurs des Lakers ont posé le genou à terre durant l’hymne national afin de protester contre l’injustice sociale et le racisme. A l’issue de la victoire de son équipe, LeBron James a affiché son soutien au mouvement « Black Lives Matter ».

La NBA a fait son grand retour. Après plus de quatre mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, la ligue de basket nord-américaine a repris ses droits. Les Lakers, porté par un LeBron James des grands soirs, ont remporté leur match face aux Clippers (103-101). Une rencontre marquée par le geste de l’ensemble des basketteurs présents sur le terrain. Durant l’hymne national, les joueurs ont posé le genou à terre pour dire non au racisme et aux violences policières. Un geste popularisé par l’ancien joueur de football américain Colin Kaepernick. A l’issue de la victoire des Lakers, LeBron James a expliqué l’importance de ce geste.

« On ne veut plus que ça arrive »