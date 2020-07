Basket

Basket - NBA : Dwyane Wade donne son pronostic pour le titre de MVP !

Publié le 29 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

L’ancien joueur du Heat de Miami, Dwyane Wade estime que Giannis Antetokounmpo remportera le titre de MVP.

La NBA fera son retour le 30 juillet, après plusieurs mois de pause suite à la crise sanitaire du coronavirus. 22 franchises vont ainsi se retrouver à Orlando pour se disputer le titre de champion. Et ces derniers jours, plusieurs personnalités du basket se prononcent également sur le titre de MVP. Les débats tournent autour de Giannis Antetokounmpo et de LeBron James. Chacun a son avis dans ce duel et le dernier a s'être prêté au jeu des pronostics, c'est Dwyane Wade.

« Giannis a été le MVP toute la saison et je pense qu’il va le gagner »