Basket - NBA : Dwyane Wade incite cette star de la NBA à devenir président des USA

Publié le 6 août 2020 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 6 août 2020 à 20h39

Ancienne star de la NBA, Dwyane Wade voit bien une actuelle figure de proue de la Ligue devenir président des États-Unis en la personne de Chris Paul.

Les personnalités de la NBA ont un rayonnement médiatique très important compte tenu de la place qu’occupe la ligue de basket dans la société américaine. LeBron James par exemple fait beaucoup pour la communauté avec son initiative I Promise schools et serait un bon président des États-Unis selon Draymond Green. Mais pour Dwyane Wade, Chris Paul devrait aussi songer à se présenter quand il y songera.

« Je voterai pour faire de Chris Paul mon Président »

En réponse au discours fédérateur de Chris Paul sur l’importance du vote, l’importance de l’engouement et de la solidarité autour de Breonna Taylor et du soutien pour les joueuses de WNBA à ESPN , Dwyane Wade n’y est pas allé par quatre chemins et évoque Chris Paul à la Maison Blanche. « Je voterai pour faire de Chris Paul mon Président dès qu’il sera prêt à présenter sa candidature » . a assuré D-Wade sur son compte Twitter dans des propos relayés par Parlons-Basket .