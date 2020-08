Basket

Basket - NBA : LeBron, Giannis… O’Neal a tranché pour le MVP !

Publié le 2 août 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que la saison régulière va bientôt toucher à sa fin, les débats pour le titre de MVP ne cessent d’animer les plateaux télévisés. Consultant pour TNT on ESPN, Shaquille O’Neal a donné son favori.

« En ce qui concerne la course au titre de MVP, je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire non seulement individuellement mais aussi en équipe » . Voici le message que faisait récemment passer LeBron James concernant la course au titre de MVP. Néanmoins, au vu des statistiques de Giannis Antetokounmpo et du bilan des Milwaukee Bucks, leader de la conférence Est, cette récompense aurait de fortes chances de revenir au Greek Freak pour la deuxième saison régulière consécutive. Et ce n’est pas Shaquille O’Neal qui dira le contraire.

« Ok, Bron, je te respecte et tout ça, mais je veux faire le travail moi-même »