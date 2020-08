Basket - NBA : MVP, Lakers... Ce vibrant hommage rendu à LeBron James

Basket

Alors que la suite de la saison se dispute dans la «bulle» d'Orlando, Nick Young a estimé que LeBron James était le MVP. A en croire le jeune retraité, les LA Lakers ne se seraient jamais qualifiés pour les play-offs sans King James.

Auteur d'une grosse saison, LeBron James permet aux LA Lakers d'être leader de la conférence Ouest. Grâce à cette position au classement, la franchise californienne disputera une nouvelle fois les play-offs cette saison. Sur son compte Twitter , Nick Young a expliqué que le titre de MVP devait absolument être décerné à LeBron James. Selon ses dires, les LA Lakers ne se seraient même pas qualifiés pour les play-offs sans King James .

« Pourquoi LeBron devrait être élu MVP ? Enlevez-le de son équipe, est-ce qu’elle se qualifie pour les playoffs ? Ce que je veux dire, c’est que les Lakers sont premiers de leur conférence et que sans Bron, ils ne se qualifieraient même pas en playoffs… » , a posté l'ancien des LA Lakers sur les réseaux sociaux.

Why bron should win MVP ... take him off this team do they make the playoffs'

The lakers are the NUM 1 seed is what I’m saying and without out bron do they even make the playoffs ...