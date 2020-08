Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo s’enflamme totalement pour Doncic

Publié le 9 août 2020 à 20h35 par Th.B.

Rookie de la saison régulière de l’exercice précédent, Luka Doncic n’a cessé d’impressionner depuis ses débuts en NBA. Et le MVP en titre a dressé un portrait très flatteur de la star des Dallas Mavericks.

Passé par le Real Madrid où il a fait ses gammes, Luka Doncic a quitté l’Europe pour la NBA à l’été 2018 où il a été drafté aux Atlanta Hawks puis au cours d’un échange, a immédiatement filé du côté des Dallas Mavericks. Au sein de la franchise texane, le Slovène a réalisé une saison digne de celle de LeBron James lors de son année de rookie lors de l’exercice précédent. Cette saison, l’arrière a confirmé et ne cesse de gagner du crédit auprès des grands joueurs de la Ligue comme Kawhi Leonard ou encore Paul George. Après les stars des Los Angeles Clippers, Giannis Antetokounmpo, MVP de la dernière saison régulière, s’est enflammé pour le franchise player des Mavericks.

« L’un des gars les plus talentueux que j’ai eu comme adversaire »