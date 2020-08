Basket

Basket - NBA : Pour Kawhi Leonard, Luka Doncic «a tout»

Publié le 8 août 2020 à 15h35 par Th.B.

Véritable révélation de la NBA la saison passée, Luka Doncic confirme lors de cet exercice et est une vraie menace pour n'importe quelle défense selon Kawhi Leonard et Paul George, piliers des Los Angeles Clippers.

Rookie de la dernière saison régulière avec une moyenne de 21,2 points par match, Luka Doncic est déjà une pointure de la NBA et un All-Star. À tout juste 21 ans, le Slovène dispose d’une très belle palette technique et demeure un véritable danger pour les défenses. Considérés comme de grands défenseurs de la ligue, Paul George et Kawhi Leonard ont dû s’employer lors de la victoire des Los Angeles Clippers face aux Dallas Mavericks (126-111) comme ils l’ont fait savoir dans la foulée.

« C’est un super passeur, il sait aller au cercle, shoote bien de loin, obtient des lancers… »