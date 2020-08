Basket

Basket - NBA : Anthony Davis évoque la mauvaise passe des Lakers !

Publié le 6 août 2020 à 22h35 par Th.B.

Ayant semblé impuissants face aux Raptors et au Thunder, les Los Angeles Lakers n’ont rien à craindre selon Anthony Davis qui a tenu à relativiser après ces échecs.

Auteurs d’une très belle saison régulière avant la suspension des compétitions à cause du Covid-19 en mars dernier, les Los Angeles Lakers affichent plus de difficultés depuis la reprise de la NBA fin juillet. Des matchs poussifs et des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. En attestent les deux derniers revers des Lakers face aux Toronto Raptors (92-107) et face à l’Oklahoma City Thunder (86-105). De quoi s’inquiéter à l’approche des Play-Offs ? Lieutenant de LeBron James, Anthony Davis est monté au créneau.

« Je pense que l’on est bien »