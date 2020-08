Basket

Basket - NBA : LeBron James est-il le GOAT ? Kevin Durant répond !

Publié le 12 août 2020 à 17h35 par Th.B.

Star de la NBA et adversaire de LeBron James, Kevin Durant n'estime cependant pas que The King est le meilleur joueur de tous les temps de la renommée NBA.

LeBron James, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant ? Qui de ces trois-là est le meilleur joueur de tous les temps ? Les témoignages fusent et particulièrement depuis la diffusion de The Last Dance, documentaire ESPN basé sur la dynastie des Chicago Bulls. Néanmoins, le débat n’est pas unanime. Malgré ses 6 bagues de champion NBA contre les 6 de Bryant et les 3 de James, His Airness n’est pas considéré comme le meilleur joueur de tous les temps selon certains observateurs et fans de la NBA.

LeBron James n’est pas le GOAT pour Kevin Durant