Basket

Basket - NBA : Damian Lillard revient sur son coup de gueule envers Paul George !

Publié le 11 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Moqué par Paul George et Pat Beverley lors de la défaite de Portland face aux Clippers, Damian Lillard avait poussé un gros coup de gueule. Interrogé sur ses déclarations, l’Américain est revenu sur cet accrochage.

L’épisode Clippers semble passé pour Damian Lillard. Auteur dimanche dernier d’un énorme match face aux Sixers avec 51 points, 3 rebonds et 7 passes décisives, le joueur de Portland a fait taire de nombreuses critiques. Des critiques que l’Américain n’avait pas appréciées lors du match face aux Clippers durant lequel Paul George et Pat Beverley s’étaient moqués de lui pour ses loupés aux lancers francs. Il avait par ailleurs poussé un gros coup de gueule envers les deux joueurs de la franchise de Los Angeles. Interrogé sur sa sortie fracassante, Damian Lillard a évoqué à froid ses dernières déclarations

« tu me tires dessus, je vais répliquer »