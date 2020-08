Basket

Basket - NBA : Zion Williamson pousse un coup de gueule après son élimination !

Publié le 10 août 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 10 août 2020 à 10h37

Eliminé de la course aux play-offs en conférence Ouest de la NBA, Zion Williamson ne semble pas du tout satisfait des prestations de son équipe ces dernier temps. Et ce dernier l’a bien fait savoir…

Les Pelicans sont désormais hors course. Après leur défaite de ce dimanche 9 août, les joueurs de New Orleans sont définitivement écartés de la course aux play-offs de conférence ouest de la NBA. Avec ce quatrième revers de suite en 6 rencontres, les coéquipiers de Zion Williamson peuvent dire adieu à la postseason, et ce dernier ne semble pas vraiment satisfait des récentes performances de son équipe…

« Ce n’est pas acceptable »