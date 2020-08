Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert réaliste après la défaite de son équipe !

Publié le 9 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Le Utah Jazz s’est incliné face aux Nuggets de Denver au terme d’un match serré. A l’issue de la rencontre, Rudy Gobert a fait son autocritique et reconnait avoir commis quelques erreurs.

Élu défenseur de l’année en 2018 et 2019 en NBA, Rudy Gobert a de nouveau été nominé et pourrait obtenir une nouvelle récompense. Une nomination qui pourrait redonner le sourire au pivot français battu cette nuit au terme d’un match rocambolesque. Son équipe du Utah Jazz s’est incliné face aux Nuggets de Denver (134-132) après deux prolongations. Auteur de 22 points et 13 rebonds, Rudy Gobert n’a pu éviter la défaite de sa franchise. A l’issue de la rencontre, le Français a reconnu avoir commis quelques erreurs en fin de match.

« J’ai manqué des choses que je ne manquerai plus »