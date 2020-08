Basket

Basket : L'aveu de Zion Williamson sur sa condition physique !

Publié le 7 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Depuis la reprise de la NBA, la santé de Zion Williamson inquiète les fans de la franchise. Face aux interrogations, le principal intéressé est sorti du silence en faisant une grosse déclaration.

Face à Washington ce soir, les Pelicans ne pourront pas compter sur leur pépite Zion Williamson. L’intérieur sera de nouveau absent après une longue blessure qui l’avait éloigné 4 mois. La condition physique de Zion depuis sa blessure interroge de nombreux spécialistes de la NBA qui s’inquiètent de la fin de la saison de la pépite de la Nouvelle Orléans. Même si les playoffs semblent s’éloigner pour la franchise, la priorité serait de se rassurer vis-à-vis de la forme de Zion Williamson. Un point que le principal intéressé a tenu lui-même à faire en évoquant sa condition physique...

« J’étais peut-être à, genre, 60% »