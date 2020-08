Basket

Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur Stephen Curry !

Publié le 3 août 2020 à 14h35 par A.D.

Impitoyable derrière la ligne des trois-points, Stephen Curry a pu bénéficier d'une formation particulière lors de sa jeunesse. Selon Antonio Davis, la star des Golden State Warriors a eu la chance de s'entrainer avec les Hornets et les Raptors lorsque son père Dell jouait dans ces franchises.

Petit, Stephen Curry jouait déjà dans la cour des grands. Alors que son père, Dell, évoluait aux Hornets et aux Raptors, la star des Golden State Warriors participait aux entrainements et pouvait se mesurer aux professionnels de NBA avec son frère Seth. Comme l'a expliqué Antonio Davis, Stephen Curry a profité de cette formation pour travailler son shoot et notamment faire du tir à trois points sa grande spécialité.

«Quand Stephen et Seth Curry faisaient des concours, ils battaient nos joueurs»