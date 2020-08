Basket

Basket - NBA : Paul, Anthony, Lillard... Le message fort de LeBron James !

Publié le 1 août 2020 à 17h35 par A.D.

Lors de la rencontre entre les Clippers et les Lakers, plusieurs stars d'autres franchises étaient présentes sur le bord du parquet pour assister au spectacle. Alors qu'aucun supporter ne peut être présent dans la «bulle» d'Orlando, LeBron James a apprécié.

Depuis le 30 juillet, la NBA a repris ses droits. Les franchises sont actuellement réunis dans une «bulle» à Orlando, où les supporters ne sont pas les bienvenus à cause du coronavirus. Alors que le choc entre les Clippers et les Lakers avait lieu ce vendredi, plusieurs stars d'autres franchises ont tenu à se poster sur le bord du parquet pour assister à la rencontre. En conférence de presse, LeBron James a affiché sa grande satisfaction lorsqu'il a appris la nouvelle.

«Je pense que c’est du respect, c’est une bonne dynamique»