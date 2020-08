Basket

Basket - NBA : Quand Snoop Dogg compare sa carrière à celle de Kobe Bryant !

Publié le 5 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Véritable prodige depuis son plus jeune âge, Kobe Bryant a tout réussi dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Et Snoop Dogg compare aujourd’hui la carrière du joueur iconique de NBA avec son parcours dans le rap…

Kobe Bryant a toujours connu le succès. Depuis le lycée, il était promis à une belle carrière en NBA, et n’a déçu personne. Aujourd’hui devenu la légende que l’on connaît, le Mamba est tragiquement décédé en janvier dernier des suites d’un crash d’hélicoptère. Depuis les hommages sont nombreux, et Snoop Dogg a tenu à rendre le sien en comparant sa carrière musicale à celle de Kobe…

« Pour moi, sa trajectoire est le parfait miroir de ce que j’ai vécu »