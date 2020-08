Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook fait une grande annonce pour la fin de saison !

Publié le 3 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Auteur d’un grand match face aux Bucks (120-116), Russell Westbrook a tenu à prévenir la concurrence pour la fin de la saison.

Face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook a été omniprésent en dominant le leader de la conférence Est (120-116). Le meneur des Rockets a cumulé 31 points, 6 rebonds et 8 passes décisives et a démontré sa grande forme depuis la reprise de la NBA. Une condition physique qui confirme les propos qu’avait tenu son coéquipier, James Harden quelques jours plus tôt : « C’est Russell. Il a été agressif. Il change le jeu, surtout en contre-attaque. Il est capable de trouver des ouvertures et de se créer ses propres opportunités, de finir près du cercle, de ressortir le ballon à 3-points. Son dynamisme, c’est ce qui nous a le plus manqué. Les Rockets affichent donc un nouveau visage en partie grâce à Russell Westbrook, qui a tenu à prévenir la concurrence dans cette fin de saison palpitante…

« C’est difficile de résister à notre manière de jouer »