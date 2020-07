Basket

Basket - NBA: James Harden annonce la couleur pour Russell Westbrook !

Publié le 24 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

De retour sur les terrains d'entraînement pour finir la saison, Russell Westbrook serait en train de surprendre par son état de forme comme l’a déclaré son coéquipier James Harden.

La NBA est enfin de retour. Avec le début des matchs d'entraînement en prévision de la fin de la saison, l’état de forme des stars de certaines franchises était particulièrement scruté. Alors que la forme de LeBron James (Lakers) et d'Antetokounmpo (Milwaukee) a rassuré, celle de Russell Westbrook est attendue. Diagnostiqué positif au coronavirus, Russell Westbrook n’avait pas tout de suite rejoint ses coéquipiers dans la « bulle » . De retour à l'entraînement, le meneur des Rockets avait été interrogé sur son état de forme et avait déclaré : « Q uand je serai à 100% vous le saurez ! » Et à en croire son coéquipier James Harden, il serait déjà au niveau…

« Il reste plus rapide que n’importe lequel d’entre nous »