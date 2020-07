Basket

Basket - NBA : James Harden répond fermement à ses détracteurs !

Publié le 21 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Avec 34 points de moyenne cette saison, James Harden est un des plus grands scoreurs de la NBA. Critiqué pour garder trop souvent la balle, le joueur des Rockets a répondu à ses détracteurs.

Depuis son arrivée aux Rockets d’Houston, James Harden a montré un tout nouveau visage. Le joueur américain a endossé le rôle de leader de la franchise rouge du Texas. Toutefois, Harden est très souvent au cœur de nombreuses critiques des admirateurs de la NBA pour jouer souvent seul sur le parquet. Une caractéristique qui, avec son profil de scoreur, fait étroitement penser à Allen Iverson, ancien joueur des Sixers de Philadelphie. Harden est revenu sur cette comparaison avant de répondre à ses détracteurs !

« Je suis un tueur, je me casse le c*l au travail, et les gens s’en rendront compte »