Basket

Basket - NBA : Départ, Golden States… Kevin Durant reçoit un soutien de taille !

Publié le 1 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 19h38

Très critiqué par les fans des Golden States après avoir quitté la franchise, Kevin Durant a néanmoins reçu un soutien de taille concernant sa décision.

Cela a été un des feuilletons de l’année dernière. Agent libre, Kevin Durant a décidé de quitter les Warriors pour rejoindre les Nets. Un choix qui a beaucoup fait polémique à l’époque et encore aujourd’hui car les fans de la franchise n’ont pas apprécié son départ. Ces derniers auraient préféré que l'ailier reste un an de plus avec la franchise de Stephen Curry. Actuellement sur le chemin du retour après une longue blessure qui l’a éloigné des parquets cette saison, Kevin Durant a reçu le soutien de Bob Myers, GM de la franchise des Golden States Warriors, qui se trouve très surpris par toutes les critiques à l’égard du joueur…

« Tout le monde lui dit comment vivre sa vie ! »