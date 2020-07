Basket

Basket - NBA : L'aveu de Zion Williamson sur la reprise !

Publié le 11 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Avec l’interruption soudaine de la NBA, plusieurs joueurs ont dû repenser leur entraînement de A à Z, afin de garder la forme en attendant le retour à la compétition. Et Zion Williamson a lui aussi dû revoir son programme dans on intégralité pendant l’arrêt du championnat…

Le Coronavirus a totalement chamboulé le monde du sport. Avec l’interruption soudaine de la NBA suite au Covid, bon nombre de joueurs de basket ont dû revoir leur entraînement dans leur intégralité. C’est également le cas du rookie des Pelicans Zion Williamson, qui sera bel et bien présent pour la grande soirée de reprise de la NBA le 31 juillet avec le premier match de championnat depuis plus de 4 mois. Et revoir son entraînement semble finalement avoir été facile pour Zion Williamson, malgré sa blessure au genou qui l’a éloigné des parquets pendant de longs mois…

« J’avais juste l’impression de revenir à mes 5 ans »