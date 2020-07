Basket

Basket - NBA : Coronavirus, playoffs... Curry prend position pour une deuxième «bulle»

Publié le 11 juillet 2020 à 15h35 par A.D.

Pour ne pas être en manque de compétition pendant 8 ou 9 mois, les moins bonnes équipes de la saison régulière pourraient s'affronter dans une deuxième «bulle» pendant les playoffs. Une idée soutenue par Stephen Curry, bien qu'il ne se voit pas y participer.

Après plusieurs semaines d'arrêt, la NBA reprendra ses droits le 30 juillet dans une «bulle» à Orlando. L'occasion de définir quelles équipes disputeront les playoffs à la fin de la saison régulière. Alors que les moins bonnes franchises pourraient ne pas jouer pendant 8 ou 9 mois, une deuxième «bulle» pourrait voir le jour pour permettre à leurs pensionnaires de rester en jambe. Lors d'un entretien accordé à ESPN , Stephen Curry a validé cette idée pour les jeunes, mais pas pour son cas personnel.

«Ça serait très difficile pour moi de participer à des matches sans intérêt»