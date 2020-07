Basket

Basket - NBA : LeBron James, Kobe Bryant... L'énorme coup de gueule d'O'Neal !

Publié le 10 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Consultants sur TNT, Shaquille O'Neal et Charles Barkley ont eu une prise de bec à l'antenne. L'ancienne gloire de LA Lakers n'a pas du tout apprécié de ne pas être inclus dans le top 10 de son confrère.

Sur les antennes de la TNT , Charles Barkley a dévoilé son top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Une liste dans laquelle ne figure pas Shaquille O'Neal. Vexé, l'ancienne gloire des LA Lakers y est allé de son coup de gueule. « J'ai un problème avec ta liste Chuck. Je ne suis pas dans ton Top 10 ! Peu importe ce que tu fumes à Reno, tu dois le rendre là où tu l'as eu » , a lâché Shaquille O'Neal, avant que Charles Barkley ne lui réponde.

«Je ne suis pas dans ton Top 10 ? C'est une blague ?»