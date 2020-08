Basket

Basket - NBA : Cette punchline de ce joueur des Lakers sur sa prouesse !

Publié le 11 août 2020 à 18h35 par Th.B.

Numéro 3 des Los Angeles Lakers après Anthony Davis et LeBron James, Kyle Kuzma a pris ses responsabilités avec son tir victorieux face aux Denver Nuggets cette nuit et ses 25 points.

Après trois défaites d’affilée face à l’Oklahoma City Thunder, les Houston Rockets et les Indiana Pacers, les Los Angeles Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire dans la nuit de lundi à mardi face aux Denver Nuggets. Et ce succès, la franchise californienne le doit en partie à un Kyle Kuzma des grands soirs. Malgré son irrégularité depuis le restart, l’aller a su tirer son équipe vers le haut en servant de lieutenant à LeBron James et Anthony Davis. Avec ses 25 points et son shoot victorieux sur le fil, les Lakers se sont imposés 124 à 121. En zone mixte, Kuzma a assuré que même Jésus n’aurait pas pu l’empêcher de prendre ce shoot.

Quand Kuzma utilise Jésus pour justifier son shoot victorieux

« Je pense que Jésus pourrait être juste devant moi, je tirais probablement quoi qu’il arrive alors… Peu importe pour moi. J’ai eu un shoot ouvert, c’est un système qu’on maîtrise assez bien. On l’a fait à l’entraînement quelques fois, pas depuis le restart. Le coach m’a donné cette responsabilité en appelant mon numéro et ça a payé ». a confié Kyle Kuzma à la presse dans une vidéo publiée par beIN SPORTS.