Basket - NBA : Antetokounmpo revient sur son étonnant coup de sang !

Publié le 12 août 2020 à 9h35 par T.M.

Pas vraiment habitué aux coups de sang, Giannis Antetokounmpo a totalement vrillé face aux Wizards en mettant un coup de tête à Mortitz Wagner. Expulsé pour ce geste, le joueur des Bucks est revenu sur son comportement.

Jusque-là, Giannis Antetokounmpo faisait avant tout parler de lui pour son énorme talent. Star des Bucks, le Grec porte sa franchise sur les épaules, peut-être même jusqu’au titre cette saison. Mais cette fois, c’est d’une bien triste manière qu’il s’est fait remarquer. En effet, face aux Wizards, le MVP de la dernière saison a été expulsé après avoir mis un coup de tête à Moritz Wagner. Forcément, ce geste d’Antetokounmpo suscite de multiples réactions désormais. Et après la rencontre, rapporté par ESPN , le joueur de 25 ans en a dit plus à ce sujet.

« Nous sommes tous des humains, nous faisons tous des erreurs »