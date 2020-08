Basket

Basket - NBA : Les Lakers prêts pour les Play-Offs ? LeBron James répond !

Publié le 11 août 2020 à 16h35 par Th.B.

Les Lakers ne montrent pas un visage rassurant à l’approche des Play-Offs, mais pas de quoi alerter LeBron James qui a livré un constat clair sur la post-saison.

Alors que les Los Angeles Lakers connaissent quelques difficultés en terme de régularité depuis la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando, en attestent leurs 4 défaites en 7 matchs, la franchise californienne s’est imposée dans la nuit de lundi à mardi (124-121) face aux Denver Nuggets. De quoi permettre à LeBron James de se montrer confiant quant à la préparation des Lakers pour les Play-Offs. Pas vraiment, mais pour King James , c’est tout à fait normal.

« Je ne pense pas que nous soyons à 10 »

« Où sommes-nous sur une échelle de 1 à 10 par rapport à une préparation aux Play-Offs ? Je ne sais pas, je ne pense pas que nous soyons à 10. Et on ne devrait pas être à 10. Parce que c’est une préparation différente pour un match de Play-Offs. Moi, personnellement et mentalement, je ne suis pas encore en « mode Play-Offs ». Physiquement, j’y arrive, je sens que mes jambes vont de mieux en mieux, mon jeu a évolué, je me sens de mieux en mieux avec la bulle. Mais d’un point de vue mental et d’état d’esprit, je n’y suis pas encore. Personnellement je ne pense pas que l’équipe y est encore aussi. On le sera. Mais on doit être dans une différente approche mentale pour les Play-Offs. Mais il ne fait pas s’y mettre avant de véritablement y arriver parce que ça demande beaucoup d’énergie et beaucoup d’efforts ». a confié LeBron James face à la presse dans une vidéo relayée par beIN SPORTS .