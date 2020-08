Basket

Basket - NBA : Cousins justifie son choix fort pour la fin de saison !

Publié le 8 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Actuellement sans club, DeMarcus Cousins a révélé pourquoi il avait refusé de rejoindre une franchise et disputer la fin de la saison à Disney World.

La situation sanitaire aux Etats-Unis reste préoccupante. Toutefois, les dirigeants de la NBA ont décidé de reprendre la saison en prenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé des joueurs. Ainsi, les basketteurs ont été enfermés dans une bulle au complexe Disney World à Orlando. Blessé gravement au genou en début de saison, DeMarcus Cousins aurait très bien pu rejoindre une nouvelle équipe et prendre part à la fin de cet exercice, mais il a décidé de se préserver. Le pivot de 29 ans a tenté de justifier sa décision.

« Ce n'était pas la bonne situation ou le bon moment